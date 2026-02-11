2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙が、議員定数が人口に比例して配分されていなかったことにより「違憲・無効」であるとして、9日、三竿径彦（みさお みちひこ）弁護士らのグループが、東京都内の4つの小選挙区と比例代表選挙の東京ブロックについて、選挙無効の判決を求めて東京高裁に提訴した。 原告の「三竿グループ」は、1962年に越山康弁護士（故人）らが初めて提起した「定数是正訴訟」の活動を継承し、