疲れにくい脳は「要領がいい」 「くまなく隅々まで」は疲れる 脳のワーキングメモリを鍛える前に、まずは「ボトムアップ処理」「トップダウン処理」と呼ばれる２つの脳の情報処理方法を理解しておきましょう。 ボトムアップとは「下から上へ積み上げる」という意味の言葉です。その意味の通りボトムアップ処理とは、物事を１つずつ、個別に分析し、細かく見ていくやり方です。例えば、数十ページにおよぶ膨大な