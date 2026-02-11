玉島警察署 岡山県警は、不正に入手した他人のクレジットカード情報を使ってコンピューター機器を盗んだとして、私電磁的記録不正作出と供用、窃盗の疑いで、10日、千葉県市原市に住む無職の女（60）を逮捕しました。女は容疑を否認しています。 警察によりますと、女は氏名不詳者と共謀の上、不正に入手した岡山県浅口市に住む会社員の女性(33)のクレジットカード情報を使って、静岡県沼津市のコ