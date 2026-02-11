佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。「天気の予想」 雨は次第にやむでしょう。午前のうちにはやむ所が多く、午後は一時的に日差しが届く時間もありそうです。「傘は必要なのかどうなのか？」 午前のうちは、雨がやんでからもにわか雨の可能性があります。折りたたみの傘を持つと安心です。午後は降水確率も低く、雨具の出番はないでしょう。「最高気温はどうなのか？