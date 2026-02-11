帰国し、フィギュアスケート団体で獲得した銀メダルを掲げるアイスダンスの吉田唄菜（左）と森田真沙也＝11日、羽田空港ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンス初代表の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が11日、羽田空港に帰国し、森田は「いろいろ詰まったメダルなので、大切にしていきたい。4年後は確実に金メダルを取れるように頑張っていきたい」と話した。航空会