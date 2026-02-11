ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年2月9日から23日まで、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」が、値段はそのままで15分延長となるキャンペーンを開催しています。バラエティ豊かなメニューをお得＆お腹いっぱい幅広い世代に対応した多彩なラインナップのメニューを取り揃えた「ニラックスブッフェ」。今回のキャンペーンでは、カジュアルに食べ放題が楽しめることで人気の45分食べ放題コース「プチブッフェ」