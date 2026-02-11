介護施設の選択にあたって「実際に見学する必要があるのだろうか」と悩んでいませんか。パンフレットやホームページの情報だけではわからない部分も多く、後悔しない施設選びのために見学はとても重要です。本記事では、介護施設を見学する必要性や見学までの流れ、見学時にチェックすべきポイントや質問事項、そして見学時の注意点を解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、