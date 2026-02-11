身近な人の様子が、いつもと違うと感じたことはありませんか？以前と比べて元気がなかったり、仕事のミスが多くなったりなどうつ病は行動の変化として現れることが多い症状です。そのため、早期に気付くことで回復のチャンスが広がります。 この記事では、うつ病の人がとる行動について詳しく解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「うつ病の人がとる行動」はご存知ですか？職場・家庭での行動や表情の特徴も解説！』と題