推しクラブからも熱い祝福だ。２月11日、俳優の神尾楓珠さんと、元欅坂46のセンターであり歌手で女優の平手友梨奈さんの結婚が発表された。神尾さんはサッカー経験者で、大のFC東京ファン。2022年にTBSのドラマ『オールドルーキー』に出演した際は、FC東京に所属しているJリーガーの役を熱演した。 そんな縁から、日本中がビッグカップル誕生に沸くなかFC東京の公式Xもメッセージを発信。神尾さんと長友佑都の２ショ