一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューローが、仙台市内で初開催となるイルミネーションイベント「SENDAI Bright-Nights STORY」を総合監修。期間は、2026年1月19日から2月28日(土)まで。【写真】ケヤキ並木に宝石のような光が連なる「Prism Grove」。杜の都・仙台の夜景と調和する幻想的なライトアップ杜の都・仙台がもつ豊かな自然と都市景観が融合するロケーションを活かし、「光」を通して冬の夜に新たな物語を描き出す