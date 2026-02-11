河南省洛陽市では春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、牡丹の花ジャム入りパイ菓子「牡丹鮮花餅」が年越し商品として人気を集めている。店頭では焼き立てが販売されており、そのサクサクとした食感と牡丹の花の香りが人々の食欲をそそっている。ギフトボックスも手土産として観光客の間で一番人気となっており、コールドチェーンを利用して全国各地にも出荷されている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）