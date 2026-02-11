26/2/16付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年2月2日〜8日）では、上位2曲の週間再生数が4週連続で1000万回の大台を突破する熾烈な1位争いを米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1122.0万回／前週比12.8％減）が制し、25/9/29付の初登場から21週連続1位を達成した。「連続1位獲得週数」記録においてソロアーティスト歴代1位タイで並んでいた、あいみょん「マリーゴールド」（20週）を上回り、歴代単独1位とな