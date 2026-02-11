ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は、フォルティウスの選手で構成する日本代表が出場の１次リーグ（１０チーム）が１２日から始まり、日本は初戦で前回北京五輪銅メダルの強豪、スウェーデンと対戦する。日本の試合日程は以下の通り。（試合時間は日本時間）▽女子１次リーグ２月１２日１７時５分日本ｖスウェーデン１３日３時５分デンマークｖ日本１４日１７時５分スイスｖ日本