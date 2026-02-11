【リオデジャネイロ＝大月美佳】米国による封鎖で深刻な石油不足に陥るキューバ政府は各国の航空会社に対し、１０日から島内での航空燃料の供給を停止すると通告した。警告を受け、航空大手エア・カナダなどはキューバ便の運航停止を決定した。石油の備蓄は月内にも枯渇するとされ、国民生活の更なる困窮が懸念されている。政府が８日に発した通告によると、供給停止は首都ハバナなど島内各地の空港が対象となり、３月１１日ま