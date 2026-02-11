俳優の星野真里（44）が10日、Instagramを更新。指定難病「先天性ミオパチー」を患う10歳の長女・ふうかさんが、生まれて初めての大けがをしたことを明かした。【映像】星野真里、大けがした長女の姿や親子ショット星野は2024年9月15日に更新したInstagramで、ふうかさんが生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から筋力低下に関わる症状が認められる「先天性ミオパチー」と診断されたことを