Image:宇内金属工業株式会社装身具事業部 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。大抵のものは「大は小を兼ねる」が基本ですが、こと財布に関しては、むしろ「小は大を兼ねる」であって欲しいもの。コンパクトなバッグに収まるサイズでありながら、カードやお札、溜まっていくレシートの量に妥協を強いられず、でも、中身はスムーズに取り出したい。