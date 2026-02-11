同じアウターばかりで冬コーデがマンネリしがち。そんなときは、主役になるアウターをアップデートするのがおすすめ。今回は【グローバルワーク】の「優秀ブルゾン」に注目。軽くて暖かそうなダウンブルゾンや、リバーシブルで表情を変えられるファーキルトブルゾンなど、パンツにもスカートにも合わせやすく、今季はもちろん来冬も活躍してくれそうなラインナップです。