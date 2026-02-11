「心を一つにして思い一つ一つを組み込んだ作品なので、こうやって無事に配信できて、本当にうれしく思っています。ありがとうございます」こう語ったのは米倉涼子（50）。『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazon Prime Video）が2月13日に配信が始まるのに先駆け、10日に行われた完成披露試写会に登壇した。1月20日に麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたことが報じられた米倉。公式サイトでは《今回の一連の捜査を受け、活動