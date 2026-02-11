2024年12月に引退を表明した最高位・西前頭8枚目の旭大星託也さん（36、きょくたいせい・たくや）は、油そば店で修業後、現在は相撲タレント兼実業家として、相撲に関わるさまざまな事業を展開中。大相撲の世界に足を踏み入れた入門時の様子は、フランス人映画監督のドキュメンタリー映画『辛抱』で取り上げられたため、当時から注目していたファンは感慨深いものがあるだろう。【写真】新十両昇進が決まり、師匠の友綱親方と握