欅坂46元メンバーで女優の平手友梨奈が11日未明にインスタグラムを更新し、俳優の神尾楓珠との結婚を発表。2ショットを公開するとファンから反響が寄せられた。【写真】雰囲気がそっくりな神尾楓珠＆平手友梨奈平手は投稿の中で神尾との2ショットと手書き署名入りの文書を投稿。公開された写真にはスーツ姿の神尾に寄り添う平手の姿が収められている。文書では「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈