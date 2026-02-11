巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝レッドソックス傘下３Ａウースター＝が１１日、宮崎キャンプ最終クール２日目にブルペン入り。変化球を交えながら４７球を投じた。投球中は阿部監督がブルペン前方から視察。１球ごとにトラックマンで投球データを確認すると、途中からはブルペン捕手の後方に移動して視察した。途中からはクイック投法を練習する場面も。杉内投手チーフコーチからアドバイスを受ける場面もあっ