ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、あたたかみのあるカラーリングにも癒される、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの布団カバーセット」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの布団カバーセット」くまのプーさん © Disney.