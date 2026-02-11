各地のダムに関する情報を記載し、コレクターの人気を集めている「ダムカード」７７４点などを横領したとして、国土交通省近畿地方整備局は１０日、管内のダム管理事務所に勤務する非常勤職員を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。フリマサイトに出品し、計約２８万円を売り上げていたという。発表によると、職員は２０２０年６月〜２５年９月、ダムの来訪者に無料配布している８種類のダムカードと、ファイルなどの文房具