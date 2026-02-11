【ワシントン共同】米モデルナは10日、メッセンジャーRNA（mRNA）を活用した季節性インフルエンザワクチンの審査を食品医薬品局（FDA）に拒否されたと発表した。FDAは臨床試験の手法に問題があると指摘しているという。FDAはワクチン懐疑派ケネディ氏が長官を務める厚生省が所管。モデルナはFDAの指摘について「製品の安全性や有効性に対する懸念を一切特定していない」とし、審査拒否は不合理だとしている。厚生省は昨年8月