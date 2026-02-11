茨城県龍ケ崎市の路上で11日未明、男性が倒れているのが見つかり死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて捜査しています。11日午前2時40分ごろ、龍ケ崎市佐貫の路上で「40歳ぐらいの男性が倒れている」と通行人から通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性は路上で仰向けに倒れていて、声をかけても意識はなく、その後、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。男性は顔が腫れていて、地面