Ｊ２湘南は１１日、Ｊ２大宮のＭＦアルトゥールシルバ（３０）が完全移籍で加入することが決まったと発表した。ＦＣ東京、横浜ＦＣ、富山を経て、２４年から当時Ｊ３の大宮に加入し、昨季はＪ２で１９試合１得点をマークしていた。クラブを通して、シルバは「湘南ベルマーレのユニホームを着る事ができて光栄に思っています。歴史あるこのクラブでプレーすることができてうれしく思います。自分の名を残せるように頑張ります」