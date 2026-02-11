ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの吉田唄菜（22）、森田真沙也（22）組（木下アカデミー）が11日、羽田空港に帰国した。銀メダルを手にした森田は「凄く重かったし、それ以上にいろいろなものが詰まった大切なメダル」と喜びを表現。吉田は「みんなで泣き合って喜び合って、団体戦でチームのために頑張る絆の深さを感じることができて凄く楽しかった」と振り返った。そし