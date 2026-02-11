西湘バイパス（資料写真）中日本高速道路は１１日までに、除雪作業が完了したとして西湘バイパスと小田原厚木道路の通行止めを解除した。大雪の影響で８日から通行止めにしていたが、路面が凍結したため除雪に時間がかかり、西湘バイパスは１０日深夜、小田原厚木道路は１１日未明に通行可能となった。