演出家の宮本亞門氏（68）が11日、インスタグラムを更新。食道がんのため1月29日に63歳で亡くなったことを1日、公表した、国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんのパートナーで女優の池田有希子（55）と「お葬式以来の外出で、2人で語り尽くしました」と明かした。宮本氏は、モーリーさんの写真を手に、ワイングラスを手にした池田とのツーショットを投稿。「天国に召されたモーリーのパートナーは、才能に満