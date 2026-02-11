ボーイズグループBAE173のメンバー、ハンギョルが所属事務所POCKETDOL STUDIOとの専属契約を終了する。POCKETDOL STUDIOは、「ハンギョルとの専属契約は来る（2月）28日をもって終了する」と公式に発表した。【写真】『プデュ』投票操作の犠牲者たち続けて、「約10年という長い時間をともに過ごし、互いの成長を見守ってきた貴重な同行だった」として、「この間、黙々と情熱を見せ、最善を尽くしてくれたハンギョルに心から感謝す