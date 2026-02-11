赤沢経済産業大臣は日米の関税協議で合意したアメリカへの投資の第1号案件を協議するため、ワシントンに向けて出発しました。赤沢亮正 経産大臣「カウンターパートであるラトニック商務長官と対面でお会いをして、日米で合意をしておりますMOU（基本合意書）を結んでいる戦略的投資イニシアティブにおける案件の組成に向けて、突っ込んだ議論を行いたいというふうに考えています」赤沢大臣は現地時間の12日にアメリカのラトニ