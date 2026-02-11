◇NBAレイカーズースパーズ（2026年2月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは10日（日本時間11日）、本拠地でスパーズと激突。NBAの公式SNSでは、この一戦のメインビジュアル画像にレイカーズの八村塁とスパーズのビクター・ウェンバンヤマが選ばれた。レイカーズは昨季王者サンダー戦から連日連戦で本拠地にスパーズを迎え撃った。しかしルカ・ドンチッチ、レブロン・ジェームズ、オースティン・リーブ