ミラノ・コルティナオ五輪でスノーボード男子ハーフパイプに出場する、新潟・村上市出身の平野歩夢選手が公式練習に臨みました。日本時間の2月10日、公式練習に臨み、コースの感触を確かめていました。1月のワールドカップで着地を失敗し、複数か所を骨折した平野選手。練習後には、その影響を語りました。（以下、インタビュー全文）■ケガの影響は？「ケガ明けでなかなか痛みとかもまだある