豊田章男会長、ドライバーファーストの哲学が評価される米国自動車殿堂（Automotive Hall of Fame）は、2026年の殿堂入り受賞者を発表しました。その中には、トヨタ自動車の会長である豊田章男氏の名前も含まれており、日本人として、また自動車業界のリーダーとしての大きな快挙に注目が集まっています。【画像】GR GT／GR GT3を画像で見る！（15枚）1939年に設立された自動車殿堂（本部：米国ミシガン州デトロイト）は、世