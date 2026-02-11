マッシュグループが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」が、3月6日（金）から、1号店となる東京・新宿の「sanrio houseルミネ新宿 ルミネ2店」とオフィシャルオンラインストアをオープン。2月27日（金）よりオフィシャルオンラインストアを事前公開する。【写真】コーデのアクセントになるリボンバッグも！商品一覧■今後はビューティーグッズも展開予定今回誕生する「サンリオハウス