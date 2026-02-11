宮崎県沖の日向灘のみを震源域にマグニチュード（M）8級の地震が起こり得る可能性を指摘した、産業技術総合研究所などのグループが、それを補強する新たな調査結果を明らかにした。1662年に起きた日向灘地震（外所（とんところ）地震）の際、宮崎市野島地区を襲ったと伝わる津波の遡上高（そじょうこう）が、同グループが提起した地震津波の発生メカニズムで矛盾なく説明できたという。（特別編集委員・長谷川彰）産総研の伊尾