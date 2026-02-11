地区防災計画学会（会長・矢守克也京都大教授）は3月1日、オンライン形式の第12回学会大会と、シンポジウム「熊本地震から10年地区防災計画づくりをはじめとするコミュニティーの防災活動の現状と課題」を開く。聴講無料。「地区防災計画」は、地域の住民や事業者の自主性を尊重しながら官民の連携で作成・実行していく、ボトムアップ型の取り組み。東日本大震災を受けて2014年に国が制度化して以降、地域の共助による防災活