歌舞伎俳優の市川團子（22）が10日、都内でトークイベント「第46回歌舞伎家話」に出演した。昨年は家の芸である「義経千本桜」に挑戦するなど活躍。今年は5月に東京・新宿で上演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」の「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で13役早替わりに初挑戦。7、8月には東京・新橋演舞場でスーパー歌舞伎「もののけ姫」で主人公のアシタカを勤めることも決