タレントの北斗晶が10日に自身のアメブロを更新。25年以上通い続けているという歯科医院を訪れたことを明かした。【映像】顔出しした“北斗晶に似ている”初孫・寿々ちゃんこの日、北斗は「今日は、生放送の前に歯医者さん」と切り出し、仕事の合間を縫って受診したことを報告。その歯科医院については「もう25年以上、通ってる歯医者さんで 絶対的な信頼をしてる先生〜」と、長年にわたる厚い信頼を寄せていることを明かした