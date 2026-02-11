巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が１１日、１０日から３日間、臨時コーチを務める松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝と対面し、あいさつした。藤井は「浦学のジャッジ」の異名を持つ力強いスイングが持ち味の内野手。松井氏は本家であるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の師匠の一人でヤンキースのＧＭ付アドバイザーとして２０１５年、当時ルーキーだったジャッジを傘下２Ａで指導