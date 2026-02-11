巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手＝中大＝が１１日、１０日から臨時コーチを３日間務める松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝から指導を受ける場面があった。紅白戦が予定されているこの日は、午前中は木の花ドームで打撃練習などを行った。皆川は松井氏から声をかけられ、身ぶり手ぶりを交えながら指導を受けていた。皆川は午後から予定されている紅白戦に、紅組の「７番・右翼」でスタメン出場予定