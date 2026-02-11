本日2月11日は「建国記念の日」だ。世界に目を向ければ、アメリカの「独立記念日」のように、独立宣言や革命といった史実に基づき、建国の「日」そのものを祝う国は多い。翻って日本においても、日付が毎年変動することのない祝日として定着している。 しかし、その正式名称が「建国記念日」ではなく「建国記念の日」であるのはなぜか。そこには、昭和41年（1966）の祝日法改正に至るまでの激しい史実論争と、日付の決定を巡る異