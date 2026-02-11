視力低下の理由は１つではない 通常の目（正視）は、入ってきた光が正常に屈折し、ちょうど目の網膜の上でピントが合います。すると視力検査のC（ランドルト環）の切れ目がくっきりと見えます。ところが近視になると、網膜の手前でピントが合ってしまいます。これによって遠くがぼやけて見えるようになり、Cの切れ目も見えにくくなるのです。 近視には、目の奥行きが伸びてしまう「軸性近視」と、角膜や水晶体の屈折力が強すぎて