こうた（岩城滉太） ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」記者会見が10日、都内で行われ、番組MCのせいや（霜降り明星）、YOU、谷まりあをはじめ、Season2、Season1のメンバーが出席した。Season2のメンバーで、菊池風磨も注目するのは、元JR職員で現熱波師で俳優のこうた（岩城滉太）だった。