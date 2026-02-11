永尾まりや ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」記者会見が10日、都内で行われ、番組MCのせいや（霜降り明星）、YOU、谷まりあをはじめ、Season2、Season1のメンバーが出席した。Season1の参加者である元AKB48の宮崎美穂は、AKB48時代の後輩でSeason2に参加する永尾まりやのモテぶりエピソードを明かし、周囲を驚かせた。