【競技映像】フィギュア男子 鍵山優真が2位の好発進｜https://youtu.be/8OXxO3iZiiQ ＜2026年2月10日（火）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート男子シングル ショートプログラム ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート男子シングルショートプログラムが行われた。 まず登場した佐藤駿（22）は、「Ladies in Lave