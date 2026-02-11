◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）フィギュアスケート男子ショートプログラムで2位となった鍵山優真選手が演技後、次のフリーへ意気込みを語りました。最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭のコンビネーションジャンプを成功させ、途中のトリプルアクセルで着氷が乱れる以外は完璧な演技。トップのイリア・マリニン選手（アメリカ）に5.09点差の103.