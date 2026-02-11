俳優の吉沢亮が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“弟”との2ショットが公開された吉沢亮公式SNSは「錦織兄弟です！松江の教育に力を注ぐ、優秀な兄を尊敬している弟の丈さん。兄弟だけで話すシーンは初めてだったので、少し緊張気味の丈さんでした」と