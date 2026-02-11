元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１１日、自身のＸを更新。衆院選での自民党の大勝を受けて持論を述べた。橋下氏は「高市さんへの期待は比例票で上積み。他方小選挙区では自民党の得票率は伸びていない。すなわち野党候補が乱立して、野党票が分散した結果、自民候補が競り勝ったところも多いということ」と、小選挙区で８６％の議席を獲得したが、得票率は４９％だったとの記事を引用し、分析した。続けての投稿では「与野党