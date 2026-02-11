6日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の埼玉アザレアは、岡和輝（22）が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。なお、背番号は27を着用する。 岡はクラブのホームタウンと同じく埼玉県出身のアウトサイドヒッターで、深谷高校出身。高校卒業後は大東文化大学へと進学しており、現在大学4年生だ。 大東文化大は関東大学男子2部バレーボールリーグに所属し